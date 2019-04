Erdmannhausen/Tennis Mit 15 ist Leonie Schondelmaier schon ein alter Hase

Denn Leonie Schondelmaier ist bereits das dritte Jahr in Folge als Ballmädchen bei einem der besten Turniere der Profi-Tour tätig. „Mein Vater kennt den Chef von Linienrichtern und Ballmädchen bei diesem Turnier. Über diesen Kontakt bin ich dazu gekommen“, erzählt sie. Nun ist diese Aufgabe beileibe nicht so einfach, wie es von außen vielleicht aussehen mag. Zunächst einmal müssen die Grundfertigkeiten vorhanden sein. „Man muss flink auf den Beinen sein, immer konzentriert bleiben und natürlich die Bälle rollen, fangen und werfen können.“ Die gelben Filzkugeln müssen den Spielerinnen immer so zugeworfen werden, dass diese sie nach einmaligem Auftippen bequem fangen können – nicht zu hart, nicht zu hoch oder zu flach. „Und die Tennisregeln sollte man natürlich auch kennen. Denn man muss zum Beispiel in einem Tiebreak, wo das Aufschlagrecht ja alle zwei Punkte wechselt, immer wissen, auf welche Seite die Bälle gerade gerollt werden müssen“, erklärt Leonie Schondelmaier. Und was ganz wichtig ist: „Auf keinen Fall darf man zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag einen Ball rollen.“