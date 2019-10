Erdmannhausen - Der Streit um einen Parkplatz in der Pflasterstraße ist am Samstag eskaliert. Als eine 26-Jährige gegen 11.40 Uhr in Richtung ihres geparkten Autos unterwegs war, soll sie von einem 50-jährigen Nachbarn beleidigt worden sein – ihm missfiel wohl die aktuelle Parksituation.