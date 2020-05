Erdmannhausen/Steinheim/Großbottwar Noch Anlaufprobleme auf den Spielplätzen

Viel Platz wäre zweifelsfrei beim Naturspielplatz Am Bach in Großbottwar, doch ausgerechnet dieser Bereich ist am Mittwoch immer noch abgesperrt. Ein kleines Plakat an einer Laterne informiert über den Grund: Es fehlen „Zutrittskontrollmöglichkeiten“. Was damit gemeint ist, wird bei einer Stippvisite beim Spielplatz an der Großbottwarer Stadtmauer deutlich. Dort gibt es einen Zaun und ein Eingangstor. Ein Schild informiert: Höchstens 16 Kinder dürfen sich auf dem Gelände aufhalten. Eltern, die mit ihren Kindern kommen, müssen erst in einen Eimer schauen, ob dort noch gefärbte Pflastersteine liegen, die praktisch als Eintrittskarte dienen. „Wir wollten auch die großen Spielplätze öffnen“, erklärt der Bürgermeister Ralf Zimmermann am Telefon. Er habe die Idee mit den farbigen Steinen selbst entwickelt und vertraue darauf, dass die Eltern vernünftig mit den Vorgaben umgehen. „Beim Einkaufen im Supermarkt halten sich die Bürger auch an die Regeln.“