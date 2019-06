Erdmannhausen Spielvergnügen von Bürgern für Bürger

Was hier an 23 Bauwochenenden mit vereinten Kräften entstanden ist, ist beachtlich. So ausgeklügelt wie die Spiellandschaft aufgebaut ist, lässt sich nur erahnen, wie viel „Man-Power“ in diesem Projekt steckt. Seit dem Spatenstich am 12. Juni 2015 sind nunmehr gut vier Jahre vergangen, in denen das Bauvorhaben umgesetzt wurde – Arbeit, die sich ausgezahlt hat. Gestemmt hat sie unter anderem der Verein Kinder- und Jugendaktivitäten Erdmannhausen, kurz „KuJa“.