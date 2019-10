Erdmannhausen Spatenstich für die Kleeblatt-Erweiterung

Erdmannhausen - In feierlichem Rahmen ist am Mittwochnachmittag der Spatenstich für den Erweiterungsbau des Kleeblatt-Seniorenheims in Erdmannhausen über die Bühne gegangen. Zur Schaufel griff dabei auch Landrat Rainer Haas, für den es im Endspurt seiner Anfang Januar endenden Amtszeit der letzte Spatenstich gewesen sein dürfte. „Ich freue mich ausdrücklich, für diesen Anlass noch einmal hier nach Erdmannhausen kommen zu dürfen“, sagte der 63-Jährige zu den rund 50 Gästen. Den feierlichen Akt untermalte der örtliche Musikverein mit Stücken wie „Forever Young“ und „Sweet Caroline“.