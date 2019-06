Auch in Sachen Aufzug ist man am Donnerstag einen Schritt weitergekommen, nachdem der erste Anlauf in dieser Sache mit deutlich zu teuren Ergebnissen geendet hatte. Jetzt haben sich Verwaltung und Räte für eine günstigere Variante entschieden, die für rund 35 000 Euro zu haben ist. Hinzu kommen rund 5000 Euro innerhalb von vier Jahren für die Wartung. Rommel: „Dieser Aufzug fährt nur halb so schnell wie ein normaler, das ist aber bei nur einem Stockwerk kein Problem.“ Dass der Aufzug eingebaut wird, ist unstrittig. „Wir brauchen ihn für die Barrierefreiheit.“