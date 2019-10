Erdmannhausen - In der Astrid-Lindgren-Grundschule in Erdmannhausen stehen große Umbauarbeiten an. Unter anderem müssen im Altbau die Fenster ausgetauscht werden und auch im Neubau gibt es eine neue Verglasung, damit die Räume besser gedämmt sind. Schreinerarbeiten stehen ebenso auf dem Programm wie einige neue Toiletten, eine neue Schulküche, Arbeiten an den in die Jahre gekommenen Akustikdecken, und, und, und . . .