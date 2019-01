Erdmannhausen „Schmusetier ist kein Kampfhund!“

„Was ich nicht verstehe ist, dass Kira jahrelang als normaler Hund gegolten hat, und jetzt auf einmal ein gefährlicher Kampfhund sein soll.“

Wie so oft liege es am Halter, welcher Wesenszug beim Hund dominant wird. So könne man auch einen Schäferhund „scharf“ machen. Die meisten Beißattacken gehen von Schäferhunden, Dobermännern, Rottweilern und große Mischlingshunden aus – was aber auch daran liegt, dass es insgesamt mehr Hunde gibt.

Naturgemäß seien einige Rassen aggressiver als andere. Und es könne auch daran liegen, dass sich aggressive Menschen eher einen Kampfhund zulegen, dass dieser dann auch zubeißt, vermutet Bianca Konz. Ihre Kira sei jedenfalls vollkommen anders. Auch Unbekannte würden freudig nach dem Motto begrüßt: „Ich will doch nur schmusen.“

In Erdmannhausen seien sie und Kira bestens bekannt, so dass niemand Angst vor der schon etwas betagten Hündin haben müsse. „Was ich schon komisch finde: Ich laufe in Erdmannhausen mit einem gefährlichen Kampfhund los und sobald ich das Ortsschild von Affalterbach erreicht habe, ist Kira wieder ein ganz normaler Hund“.

Mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit will Bianca Konz die Aufmerksamkeit auf das ihrer Meinung nach eigentliche Problem lenken: „Mit Rasselisten erreicht man wenig. Es kommt ja kein Hund böse auf die Welt.“ Vielmehr sollte man die Halter strenger kontrollieren und bei den Zweibeinern am Ende der Leine einen „Wesenstest“ durchführen.