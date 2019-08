Erdmannhausen Schild soll Abhilfe schaffen

Erdmannhausen - Das Thema Parken ist in Erdmannhausen immer wieder aktuell und so kam es auch in der letzten Ausschuss-Sitzung vor der Sommerpause auf den Tisch. Der Freie Wähler-Rat Franz Pilhartz wies auf einen Missstand hin, der sich an der Ecke Mittelstraße/Kirchstraße befindet. Weil dort im Kurvenbereich ständig geparkt werde, „müssen wir etwas tun“, so Pilhartz. Tatsächlich steht der Freie Wähler mit seinen Beobachtungen nicht alleine da. „Wenn man von der Mittelstraße in die Kirchstraße einbiegt und dort geparkt wird, muss man auf die Gegenfahrbahn ausweichen, sieht aber den Gegenverkehr dabei nicht. Lastwagen kommen dann auch nicht durch“, so die Bürgermeisterin Birgit Hannemann auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Regelung an dieser Stelle ist eigentlich klar. „Man darf dort nicht parken, weil es sich um einen Kurvenbereich handelt“, betont die Rathauschefin. Stellt jemand dennoch sein Fahrzeug in der Kurve ab, gibt es ein Knöllchen vom Vollzugsdienst. „Wir kontrollieren hier auch regelmäßig“, erklärt Hannemann. „Nur scheinbar sind die 15 Euro Bußgeld nicht genug – es fruchtet nicht. Wir werden der Situation nicht Herr.“ Abhilfe schaffen könnte ein Halteverbotsschild. Das wäre zumindest die Hoffnung der Verwaltung. „Wir hoffen, dass das Landratsamt Ludwigsburg uns so eines genehmigt“, sagt die Bürgermeisterin. „Einfach, um deutlich zu machen, dass man hier nicht parken darf.“ Das Halteverbotsschild ist nur einer von einigen anderen Punkten, die in einem Parkraumkonzept für den Ortskern enthalten sind. Das Konzept wurde bereits vor einiger Zeit in Auftrag gegeben und soll im Herbst im Gemeinderat besprochen werden.