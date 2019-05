Erdmannhausen S-Bahn-Orte: Vorerst keine Aufwertung

In Erdmannhausen wäre man froh gewesen, wenn man von der Region bessergestellt worden wäre. Die Logik, dass man deswegen nicht hochgestuft wird, weil der Flächennutzungsplan ausgenutzt ist, versteht man auch im Erdmannhäuser Rathaus nicht wirklich. „Wir haben keine Reserveflächen mehr“, stellt Bürgermeisterin Birgit Hannemann fest. Um größere Baugebiete wie am Ellenberg auszuweisen, brauche man mehr Entwicklungsmöglichkeiten. „Wie die Region auf die 88 Hektar kommt, entzieht sich meinem Verständnis“, so Hannemann.

Der Flächennutzungsplan könne alle 15 Jahre fortgeschrieben werden, erläutert Kiwitt auf erneute Nachfrage. „Der Eigenbedarf der Kommunen wird jedes Mal neu geprüft. Der Spielraum wird von den Gemeinden aber nicht ausgenutzt“, kommentiert der Regionaldirektor die Tatsache, dass der Flächennutzungsplan in Erdmannhausen zum letzten Mal im Jahr 2000 erneuert wurde. Die genannten 88 Hektar seien lediglich ein „Suchraum“, so Kiwitt. In diesem Rahmen könne die Gemeinde nach geeigneten Flächen für Wohnbebauung suchen. Vor diesem Hintergrund hatte Kiwitt bei einem Vortrag in Oberstenfeld kürzlich betont, dass die doch eher dörflich geprägten Gemeinden am Neckar und im Bottwartal ihre Entwicklungspotentiale besser nutzen könnten.

Mit in die Betrachtung einbezogen wurde auch das in S-Bahn-Nähe gelegene Affalterbach. Hier gibt es aber gar keine Reserven mehr im ebenfalls schon fast 20 Jahre alten Flächennutzungsplan, in Kirchberg sind es immerhin noch 8,2 Hektar. Aufgrund der Tallage der S-Bahn sei die Anbindung an die auf den Höhen befindlichen Wohnlagen aber relativ schwierig. Darüber hinaus sei auch in diesen Orten noch Flächen-Potential in ähnlicher Höhe wie in Erdmannhausen vorhanden, selbst wenn man nur die geringere Eigenentwicklung zugrunde legt.

Aus diesen Gründen wurde bei der Regionalplanfortschreibung eine entsprechende Festlegung der Gemeinden als „Siedlungsbereiche“ nicht weiterverfolgt, heißt es in der Vorlage für den VRS-Planungsausschuss.

Die „Aufwertung“ von Erdmannhausen und der weiteren an der S4 gelegenen Kommunen als Siedlungsgemeinde sei nicht notwendig, weil der Regionalplan auch so genügend Reserveflächen für die weitere Entwicklung vorhält.