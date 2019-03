Erdmannhausen Ohne Vorsitzenden gibt es keine Zukunft für den VdK

Am Freitag, 5. April, wollen die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes deshalb in der Ortsmitte Erdmannhausens präsent sein, um den Verein „ein bisschen öffentlich zu machen“, wie es Carmen Wünscher ausdrückt. „Wir wollen zeigen, dass es uns gibt und stehen zum Kennenlernen, für Gespräche und für Fragen rund um den VdK bereit.“ Dabei soll auch erklärt werden, was der VdK tut und für welche Schicksale die Rechtsberatung kämpft. Vielleicht, so hoffen Carmen Wünscher und ihre Mitstreiter, lassen sich so auch Interessenten für die beiden offenen Vorstandsposten finden. „Dahinter steckt nicht allzu viel Arbeit“, wirbt die Erdmannhäuserin, entsprechende Schulungen werden zudem vom Landesverband angeboten. „Wenn sich kein Erster Vorsitzender findet, muss der Verein bei der nächsten Hauptversammlung aufgelöst werden.“ Eine letzte Möglichkeit des Fortbestehens wäre dann nur noch der Zusammenschluss mit einem VdK-Ortsverband aus einer Nachbargemeinde. „Hier sind wir in Gesprächen“, so Wünscher.