Erdmannhausen Neue Gesichter, alte Mehrheiten

Die Freien Wähler sind mit 30 Prozent die stärkste Fraktion, was Franz Pilhartz „sehr erfreulich“ findet. „Wir konnten gute Leute gewinnen und haben gegenüber der letzten Wahl um 3000 Stimmen zugelegt.“ Neu gewählt wurde Uwe Förster. Der Familienvater ist in Erdmannhausen in verschiedenen ehrenamtlichen Ämtern engagiert, so unter anderem als „Bauleiter“ für den Freizeitpark am Herdweg. Eine „nachhaltige und vernünftige Politik für Jung und Alt, eine bezahlbare familienfreundliche Kinderbetreuung und eine nachhaltige und schuldenfreie Finanzpolitik“ sind Förster wichtig.