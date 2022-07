Erdmannhausen Neue Bürgerstiftung

Ludwigsburg hat eine, Marbach ebenfalls, Ditzingen und Steinheim an der Murr, um nur einige zu nennen – und seit Montag gehört auch Erdmannhausen zum illustren Kreis der Gemeinden, in denen es eine Bürgerstiftung gibt. Zu verdanken ist das den beiden Erdmannhäusern Else und Hans Glock, die nicht nur in ihrem Betrieb und im privaten Umfeld immer ein offenes Ohr für soziale Belange gehabt hätten, wie Bürgermeister Marcus Kohler bei der offiziellen Stiftungsgründung betonte, sondern auch die Gemeinde schon seit Langem unterstützten – „auf leise Art“, so Kohler. Er bezeichnete die Stiftung als Glück und einmalige Chance. Sie sei zudem nachhaltig, da auf Dauer und Zuwachs angelegt. Und auf letzteren hofft er durch weitere Spender.