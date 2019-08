„Mir ging es nicht gut“, erzählte der Angeklagte. Seine Lebenssituation sei damals so schlecht gewesen, dass er nicht mehr weiter gewusst hätte. An jenem Tag hätte er den Plan gehabt, sich in einer Kneipe am Ludwigsburger Bahnhof zu betrinken. Diesen Plan hätte er auch in die Tat umgesetzt und sei am Ende so stark betrunken gewesen, dass er sich an fast nichts mehr erinnere. Vor allem nicht an das Entkleiden und an das Manipulieren am Geschlechtsteil. In der Zelle hätte er sich bemerkbar machen wollen, um etwas zu Trinken zu bekommen.