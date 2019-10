Erdmannhausen Musikverein Erdmannhausen läutet die Kirbe ein

Doch auch der von Carolin Bay und Ralf Glock dirigierte Musikernachwuchs, der den Abend eröffnete, machte seine Sache gut. Angefangen mit der Bläserklasse der Astrid-Lindgren-Grundschule über die Teeniebande bis hin zur Teenieband unterhielten sie die Besucher mit Werken wie dem irischen Folksong „I’ll tell me Ma“ oder Adeles Hit„Rolling in the deep“. Beim gemeinsam vorgetragenen „Cup Song“ wurden die Teenies vom Rhythmus auf den Tisch geschlagener bunter Becher in Kombination mit Händeklatschen ­begleitet. Ohne Zugaben kamen sie nicht von der Bühne. Während die Bläserklasse den „Micky Mouse March“ obendrauf setzte, zeigten Teeniebande und Teenieband ihre Fertigkeit mit sogenannten Boom­whackers, bunten Plastikrohren, die je nach Länge unterschiedliche Töne von sich geben. So dürfte das Lied „Muss i denn“ wohl zuvor auch noch nie gespielt worden sein. Weil jeder Ton an genau der richtigen Stelle kommen müsse, werde das Zusammenspiel durch die Boom­whackers in besonderer Weise gefördert, erklärte Ralf Glock.