Erdmannhausen/Murr - Die beiden gebürtigen Erdmannhäuser Karim und Yasin El Azzazy kämpfen am Freitag um den Einzug ins Finale der TV-Show „Ninja Warrior Germany“. Für den 28-Jährigen Karim ist es die zweite Teilnahme an der Fernsehsendung, sein ein Jahr älterer Bruder Yasin ist sogar schon das dritte Mal dabei. Letzterer wohnt mittlerweile in Murr, Karim in Fellbach.