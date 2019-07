Erdmannhausen „Mehr für unsere Natur tun“

Seit ein paar Tagen gibt es in Erdmannhausen eine Initiative besorgter Bürger, die sich zum Ziel gesetzt hat, in der Gemeinde mehr für unsere Natur zu unternehmen. Diese Bürger wollen nicht mehr auf zaudernde Politiker warten, bis diese die Zeichen der Zeit erkannt haben. Berlin und Stuttgart sind weit weg. Unsere Gemeinde ist ganz nah an unserem Herzen.