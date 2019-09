Erdmannhausen Massive Beschwerden über Wildpinkler

Entsetzt über das Ausmaß des Wildpinkelns ist die Erdmannhäuser Verwaltung. „Das ist eine Riesenschweinerei und uns auch irgendwie peinlich“, sagt Eberhard Immel, Kämmerer der Gemeinde und Beauftragter fürs Fest. Über die Bedrohung des Nachbarn in der Rathausgasse sei er am Sonntag noch nicht informiert gewesen. „Wir hatten bis dahin weder von der Security noch von der Polizei etwas davon gehört, sondern erst am Montag.“