Und damit kann es endlich losgehen am Herdweg. In den vergangenen Tagen und Wochen hat es schon erste Erdbewegungen auf dem Areal gegeben, jetzt wurden die Pläne für den Bau des neuen Kunstrasenplatzes im Verwaltungs- und Technischen Ausschuss vorgestellt. Wenn alles nach Plan läuft, kann der Platz Ende Mai kommendes Jahr eröffnet werden. In der Sitzung am Donnerstag zeigte der Planer Jürgen Haas vom Büro Plankonzept in Brackenheim den möglichen Zeitablauf auf. Der sieht vor, dass der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause die Arbeiten vergibt und die Erdbauarbeiten zwischen Mitte August und Ende Oktober über die Bühne gehen. „Dann kann man den Erdkörper über den Winter liegen lassen“, erklärte Haas. Der eigentliche Sportplatzbau kann dann zwischen März und Mai stattfinden.