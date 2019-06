Erdmannhausen Korruption wird den Politikern vorgeworfen

Bezüglich der Kommunalwahlen ist mir beim Betrachten der Wahlplakate aber vor allem eines aufgefallen: Jede Partei hatte mindestens eine weibliche Kandidatin. Dies ist auf die im Gesetz verankerte Parität zurückzuführen, die besagt, dass jede Partei gleich viele männliche sowie weibliche Kandidaten aufstellen muss.

Passend zur „Fridays for future“-Bewegung gibt es auch hier Initiativen, um die Umwelt zu schützen und den Klimawandel zu stoppen. Doch der Schutz der Natur ist hier deutlich tiefer in der Verfassung verankert: Nach dem Konzept des „Buen vivir“ (kichwa: sumak kawsay), also dem „guten Leben“ ist der Schutz der Natur gesetzlich versichert. Die Ecuadorianer selbst stehen für das Gebiet Ecuadors ein, in dem sie leben. Werden also Gebiete im Amazonas illegalerweise ausgebeutet, haben die dort lebenden Völker das Recht, dagegen zu klagen. Dennoch herrscht in Ecuador ein ständiger Konflikt zwischen dem Naturschutz und dem Wirtschaftsgewinn. Schließlich braucht das Land die Erdölreserven, Platz zur Tierhaltung und Unterkünfte, in denen Touristen schlafen können. Die Idee des Buen vivirs ist es jedoch, einen gesunden Mittelweg zu finden und unkontrollierte Ausbeutung zu verhindern.

Obwohl auch nach Ecuador viele Venezolaner geflüchtet sind, was das Land natürlich vor viele Herausforderungen stellt, wird die Flüchtlingskrise kaum in die Politik eingebunden. Zumindest viel gemäßigter als in Deutschland. Dies wurde mir von mehreren Menschen so erklärt: Ecuador war schon immer ein Land mit vielen verschiedenen Kulturen, daher ist die Toleranz für Neues doch sehr hoch. Auch wenn es seit den Flüchtlingsströmen aus Venezuela mehr Stimmen gegen Flüchtlinge gibt, würden sich Parteien doch eher unbeliebt machen, wenn sie öffentlich gegen Flüchtlinge hetzen würden.

Wie man also sieht, gibt es zahlreiche Thematiken die in Deutschland und in Ecuador ähnlich sind: Gesundheit, Sicherheit, Bildung und Arbeit werden auch bei uns immer wieder diskutiert. Auch wenn ich froh bin, dass ich mir in Deutschland kaum Gedanken bezüglich Korruption machen muss, denke ich doch, dass es einige Punkte, zum Beispiel das Buen vivir, gibt, in denen Ecuador Deutschland deutlich voraus ist und wovon auch wir in der westlichen Welt etwas lernen können.