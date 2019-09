Erdmannhausen Kleine Leute am großen Kochtopf

Erdmannhausen - Wo sich an diesem Tag die Action abspielt, wird gleich klar, wenn man das Jugendhaus Calypso in Erdmannhausen betritt. Aus der Küche dringt ein geschäftiger Geräuschpegel, aus der Türe tritt in diesem Moment ein Mädchen mit einem Stapel Tellern. In der Küche selbst wird man von vielen kleinen Köchen begrüßt – und von einem herrlichen Duft nach Zitrone und Orange.