Erdmannhausen/Kirchberg - Ein schwerer Unfall hat sich gegen 16.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen der Schweißbrücke bei Erdmannhausen und Kirchberg ereignet. Ein Motorrad und ein Auto sind auf der K 1834 auf Höhe des Kirchberger Klärwerks zusammengeprallt. Der 42-jährige Motorradfahrer kam offenbar in einer Kurve in den Gegenverkehr und fuhr in den Opel eines 58-Jährigen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Rettungskräfte und die Polizei sind am Unfallort. Die Straße ist gesperrt, der Unfallort sollte weiträumig umfahren werden.