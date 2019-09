Die ursprüngliche Bahn wurde in einer Ehrenamts-Aktion von den „Dirt-Racers“ in den Jahren 2008 bis 2011 erstellt. Durch den Neubau des Kinderhauses am Herdweg, der jetzt gestartet hat, mussten die ersten beiden Hügel platt gemacht werden. Im Zuge der Erdarbeiten musste dann kurzfristig auch die restliche Bike-Bahn zugeschüttet werden. „Somit besteht Handlungsbedarf“, heißt es seitens der Gemeinde – was alle Beteiligten von Jugendhaus, dem Verein Kuja und die Jugendlichen selbst auch so sehen.