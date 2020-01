Erdmannhausen hat einen weiteren Bürgermeisterkandidaten Bewerber Nummer zwei ist da

Erdmann ist 43 Jahre alt, arbeitet als Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration bei der Firma Fermo in Murr, lebt in Asperg und ist Mitglied in der Piraten-Partei. Als deren Vorstandsmitglied im Stuttgarter Bezirksverband hat er es sich zur Aufgabe gemacht, nach Gemeinden Ausschau zu halten, in denen sich die Piraten etwa bei Bürgermeister-Wahlen engagieren könnten. „Auf lokaler Ebene können wir viel mehr erreichen als zum Beispiel bundesweit“, findet Stephan Erdmann. Da er „eine Wahl mit nur einem Kandidaten als undemokratisch“ empfindet und „ich mit meinem Namen der ideale Kandidat bin“, hat sich Stephan Erdmann in Erdmannhausen beworben – seine „allererste Bewerbung um ein politisches Amt“, wie er sagt.