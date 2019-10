Der Elternbeirat erkundet in einer Umfrage gerade die Stimmung. „Wir können noch nicht sagen, ob es eine Tendenz dafür oder dagegen gibt“, so der derzeit noch amtierende Elternbeiratsvorsitzende Uwe Förster. Man wolle dem Konzept eine Chance geben, so Förster im Hinblick auf die anstehende Entscheidung in der Schulkonferenz. Die mögliche Einführung der Jahrgangsmischung ab dem Schuljahr 2021/2022 sei übrigens rein pädagogischer Natur und liege nicht etwa an zurückgehenden Schülerzahlen, stellt Förster aufkommende Gerüchte richtig. „Es wird nicht umsonst ein neuer Kindergarten gebaut und die Schule entwickelt sich ebenfalls in Richtung Dreizügigkeit. Das hätten wir sicher nicht, wenn die Kinderzahlen rückläufig wären.“