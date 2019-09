Erdmannhausen/Großbottwar Die Apfelsaftpresser eint eine große Sache

Apfelsaft-Durst muss dennoch wohl keiner leiden, auch wenn der Herbst 2019 nicht die gewünschte Apfelernte bringt. Denn die meisten dürften noch einige der Bag-in-Boxes vom vergangenen Jahr im Keller haben. 2018 war schließlich ein richtig gutes Apfeljahr. Und der Saft in den Plastikbeuteln mit kleinem Zapfhahn, die in Kartons verpackt sind, hält sich ungeöffnet immerhin bis zu zwei Jahren. Die lange Haltbarkeit kommt daher, dass keine Luft an das Produkt kommt. Einmal geöffnet, sollte man den Fünf-Liter-Karton etwa innerhalb von sechs bis acht Wochen verbrauchen.