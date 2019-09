Erdmannhausen Genau 777 Unterschriften übergeben

Erdmannhausen - Damit es wieder summt und brummt in Erdmannhausen und damit uns die Vögel wieder morgens wecken“, so der Imker Wolfgang Schiele über das von ihm initiierte Bürgerbegehren für mehr Artenschutz in der Gemeinde. Auf diese Weise wolle man die Verantwortlichen bitten, verstärkte Anstrengungen gegen das Artensterben zu unternehmen. „Unser Wunsch ist, dass in unserer Gemeinde mehr Blühflächen entstehen und weniger Pestizide auf öffentlichen Flächen eingesetzt werden.“ Auf der „Bittliste“ steht auch der Wunsch nach Erhalt, Pflege und Ausweitung der Biotopflächen.