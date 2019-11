Erdmannhausen/Fußball Unglückliche Niederlage für den FC Biegelkicker Erdmannhausen

Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Geschehen weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Zwar gingen die Spielerinnen beider Teams weiterhin engagiert in die Zweikämpfe und zeigten gute Ansätze im Spielaufbau, doch blockten die Abwehrreihen viele Angriffe frühzeitig ab. Dies führte dazu, dass weiterhin häufig aus der Distanz Bälle aufs Tor gebracht wurden. Insgesamt hatten die Erdmannhäuserinnen etwas mehr Ballbesitz. Manuela Schlipf hatte das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an SVW-Torfrau Jasmin Losch. Einen Punkt hätten sich die Biegelkicker verdient gehabt, doch standen sie am Ende mit leeren Händen da. In der Nachspielzeit kassierten sie sogar noch das 0:2. Diesem Treffer ging die wohl umstrittenste Szene des Spiels voraus. Alina Runkel war sehr weit aus ihrem Tor heraus gekommen, um einen Angriff der Gäste zu entschärfen. Dabei kamen sowohl die Erdmannhäuser Torhüterin als auch ihre Gegenspielerin zu Fall. Westernhausens Angreiferin Judith Hauck nutzte die Situation, um den Ball aus gut 20 Metern Richtung Tor zu schießen. „Ich konnte nicht mehr eingreifen, weil die Spielerin, die mit mir am Boden lag, meinen Fuß eingeklemmt hat“, ärgerte sich Runkel zu Recht. So konnte sie nur mit ansehen, wie der Ball ins Tor kullerte (91.).