Erdmannhausen/Fußball Spaß steht beim Budenzauber der GSV-Kicker im Vordergrund

Neben dem Spaß am Fußball sollte die Veranstaltung auch dazu dienen, den Kontakt innerhalb der Fußballabteilung wieder etwas zu intensivieren. In den vergangenen Jahren sei die Zusammenarbeit zwischen Herren- und Jugendabteilung nicht mehr so eng gewesen wie dies früher einmal der Fall war. „Die Idee für dieses Turnier kam von der AH. Mir hat sie gleich gefallen, und so haben wir die Veranstaltung innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt“, sagt Petruzzelli, der erst seit wenigen Monaten Jugendleiter des GSV ist. „Es ist wichtig, die Mannschaften wieder näher zusammenzuführen, immerhin sollen ja die heutigen Jugendspieler künftig bei den Aktiven spielen“, betont er.