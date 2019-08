Erdmannhausen/Fußball Der GSV will erst lernen und dann angreifen

Die Mannschaft habe die beiden gut aufgenommen, auf eine Art, „die es in der Form sicherlich selten gibt“, so der Co-Trainer erfreut. Es habe von Beginn an auf beiden Seiten gepasst. Und: „Die Spieler haben viel Potenzial und Perspektive. Wir möchten hier etwas aufbauen“, sagt Holger Lung. Das soll schrittweise vonstatten gehen. Die Hinrunde der anstehenden Saison sieht das Trainerteam noch als erweiterte Vorbereitung an, in der Rückrunde wolle man dann sehen, was daraus resultiert. „Die erste Saison ist für uns ein Lernjahr. In der zweiten wollen wir dann zeigen, was wir dazugelernt haben.“ Heißt: Während man für 2019/20 mit einem der Tabellenplätze vier bis neun zufrieden wäre, darf es 2020/21 in der Tabelle gerne weiter nach oben gehen. Vielleicht sogar in Richtung Aufstiegskampf? Wie der Sprung in die Bezirksliga funktionieren kann, wissen Eschenbach und Lung jedenfalls – vor einem Jahr gelang ihnen dies mit dem SV Pattonville auf souveräne Weise.