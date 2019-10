Erdmannhausen/Fußball Biegelkicker probieren es ohne festen Trainer

Erdmannhausen - Marko Tuttar ist nicht mehr Trainer von Fußball-Landesligist FC Biegelkicker Erdmannhausen. Am Freitagabend legte er sein Amt nieder – und damit zwei Tage vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein TSV Heumaden. „Es hat schon länger in mir gegärt und jetzt habe ich die Reißleine gezogen“, sagt er und fügt an: „Wenn eine Aufgabe für einen selbst zur Qual wird, dann bringt es nichts. Niko Kovac, der Trainer vom FC Bayern München, hat es mal ganz passend ausgedrückt: ‚Der Umgang mit Trainern ist eine Schande’.“ Was genau er damit meint und was letztlich die ausschlaggebenden Gründe für seinen Rückzug waren, will er nicht vertiefen. „Das wäre sonst ein Nachtreten und das will ich nicht“, erklärt er. Alina Runkel, Abteilungsleiterin der Frauen, sagt dazu nur: „Es hat von beiden Seiten aus nicht so gepasst, wie man es sich gewünscht hätte. In den vergangenen Wochen hat sich das Ganze auch schon langsam angedeutet.“