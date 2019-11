Erdmannhausen/Fußball Benningen müht sich in Erdmannhausen zum Sieg

Zwar waren sie über die meiste Zeit spielbestimmend, doch hatten sie in der Anfangsphase Glück, dass Erdmannhausens Valentin Dugics Schuss aus acht Metern knapp am Tor vorbei streifte (4.). In der Folgezeit spielte sich das Geschehen dann hauptsächlich in der Hälfte der Gastgeber ab. Mehrfach musste GSV-Keeper Max Engelbrecher klären. Mitte der ersten Halbzeit verlagerte sich das Spiel dann wieder etwas ins Mittelfeld, ohne dass die Benninger etwas von ihrer Überlegenheit eingebüßt hätten. Der Führungstreffer durch Patrick Flamm in der 27. Minute war daher zu diesem Zeitpunkt verdient. Ein Zuspiel von Marco Djurdjevic nutzte er zum 1:0-Führungstreffer der Gäste. Zwei weitere gute Chancen spielten sich die Gäste noch heraus, ehe der GSV Erdmannhausen in der Schlussphase der ersten Hälfte etwas mehr Tritt fasste und mutiger nach vorne spielte. Besonders bei Standards waren sie gefährlich. Insgesamt dreimal scheiterten die Gastgeber nach Freistößen. Sergen Özkan (38.) und David Fögele (43./45+1.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß. So blieb es jedoch beim 0:1 zur Pause.