Erdmannhausen Frei laufende Hunde sorgen für Ärger

Erdmannhausen - Es geht offenbar hoch her auf den Feldwegen rund um Erdmannhausen. Jagdpächter Gerhard Glock spricht von „unhaltbaren Zuständen“, weil seiner Aussage nach eine Großzahl von Spaziergängern auch aus umliegenden Orten mit ihren Vierbeinern die Möglichkeit nutzen, ihre Hunde frei laufen zu lassen. Glock selbst sieht sich hingegen mit Vorwürfen konfrontiert, dass sein Hund andere Tiere angreife und jage. Hundehalter fühlen sich durch den Drahthaar-Rüden und durch Glock selbst bedroht. Der Jagdpächter sei beleidigend geworden, nachdem sie ihn darauf hingewiesen habe, seinen Hund unter Kontrolle zu behalten, so Sarah Wössner, die sich am Donnerstag in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderates geäußert hat.