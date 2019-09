Erdmannhausen - Ein Unfall hat sich gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 1124 kurz vor dem Firmengelände von Huober Brezel in Erdmannhausen ereignet. Ein Mann war mit seinem Golf aus Richtung Rielingshausen nach Marbach unterwegs. In der Linkskurve zur Brücke kurz hinter der Einfahrt zum Erdmannhäuser Schützenhaus verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug. Die Feuerwehren aus Erdmannhausen und Marbach kamen ebenso wie ein Rettungsdienst sofort an den Unfallort. Der Mann konnte erlitt offenbar keine schweren Verletzungen und konnte versorgt werden. Das Auto musste abtransportiert werden. Die Fahrbahn bleibt während der Bergungsarbeiten nach Angaben der Polizei mindestens noch bis 11.30 Uhr gesperrt.