Erdmannhausen Fahrzeug überschlägt sich

Erdmannhausen - Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag gegen 9.50 Uh auf der Landesstraße 1124 ereignet. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf von Erdmannhausen in Richtung Marbach. Vor der Brücke über die Bahnschienen in der Nähe des Schützenhauses kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Wagen. Der VW Golf kam auf dem Dach zum Liegen. Der 31-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.