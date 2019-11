Erdmannhausen Erster Kandidat steht in den Startlöchern

Erdmannhausen - Er ist fest entschlossen, die Nachfolge von Birgit Hannemann, die sich nicht mehr zur Wahl stellt, anzutreten. Die Bewerbungsfrist startet zwar erst am 14. Dezember, doch Marc Fuchs legt schon los. In der Nacht auf Dienstag ging seine Homepage online, an diesem Dienstag setzt sich der 33-Jährige mit der Amtsinhaberin zusammen, dann folgen Termine mit den Fraktionen und so schnell wie möglich will er auch mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Auf Veranstaltungen, bei eigenen Terminen, aber vor allem bei Hausbesuchen. Das Zugehen auf Menschen ist eine Leidenschaft von Fuchs. Nach der Mittleren Reife macht er bei der AOK eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten – mit dem Ziel, in den Außendienst zu gehen. „Ich wollte mit Menschen zu tun haben und keinen Arbeitsalltag, der um 9 beginnt, um 17 Uhr aufhört und immer gleich ist.“