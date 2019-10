Erdmannhausen „Eine Entscheidung für die Familie“

Erdmannhausen - Die Erdmannhäuser Bürgermeisterin Birgit Hannemann hat in der Ausschusssitzung am Dienstag eine Bombe platzen lassen, mit der wohl die Wenigsten gerechnet hätten: Die40-Jährige tritt bei der nächsten Bürgermeisterwahl nicht mehr an, nach einer Amtszeit will sie nicht mehr Rathauschefin sein (wir berichteten). „Ich habe lange mit mir gerungen“, sagt sie am Tag danach und betont: „Es ist keine Entscheidung gegen das Amt, sondern eine für die Familie.“ Das Leben auf dem Präsentierteller tue den Kindern nicht gut.