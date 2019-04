Erdmannhausen Eine Einladung in die Natur

Weiter geht es den Berg hinauf. An der zweiten Station wird man umgegeben von „heilsamer Stille“. „Wer nie still sein kann, taucht nie in das Geschehen ein und bleibt immer an der Oberfläche“, so die Gedanken dazu. Schweigend geht es zur nächsten Station, nur die Vögel zwitschern munter im Gebüsch. „Des isch ganz schee anstrengend“, meint Wanderer Harry, „wenn man nix schwätze darf“.

Am idyllischen Sulzbächle dürfen die Pilgerer dann wieder reden und die Natur genießen. „Das Wasser, das immer weiter fließt, befreit uns von allem Ballast“, sagt Regine Damboldt. Die Natur ist eine Einladung, „immer wieder aus der Quelle des Lebens zu schöpfen“. Die Sorgen des Alltags schwimmen fort, und auch die letzte Müdigkeit ist aus den Gliedern geschüttelt.

Die Wanderer genießen die Wärme der Morgensonne und legen die letzten paar Hundert Meter bis nach Rielingshausen zurück. Mittlerweile ist es kurz vor acht Uhr. Mit einer Wortgottesfeier im Kirchenhäusle endet der Emmausgang. Im Anschluss an die Feier gibt es für die Wanderer noch ein vom Rielingshäuser Ortsausschuss vorbereitetes leckeres Osterfrühstück.