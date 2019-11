Erdmannhausen Diskussion über teureres Mittagessen

Bislang nämlich gewährte die Firma ErdmannHauser der Gemeinde einen Nachlass von 30 Cent pro Essen. „Das haben wir damals so verhandelt“, erklärte die Bürgermeisterin Birgit Hannemann. Jetzt hat die Firma aber erklärt, dass sie den Zuschuss so nicht mehr aufrechterhalten kann. Das liege daran, dass die Anforderungen an die Küche und die Logistik deutlich gestiegen seien, weil inzwischen viel mehr Kinder mit einem Mittagessen versorgt werden als noch zu Beginn des Angebots. „Insgesamt sind wir dieses Jahr bei rund 64 000 Essen“, erläuterte die Personalamtsleiterin Larissa Claus in der Sitzung. Und: „2019 werden durchschnittlich im Jahr 1270 Essen mehr ausgegeben als im Vorjahr.“ Dies hänge sowohl mit der steigenden Anzahl der Kinder in den Einrichtungen als auch mit der steigenden Inanspruchnahme des Mittagessens zusammen. Deshalb hat die Verwaltung vorgeschlagen, die Gebühr für das Mittagessen ab 1. Januar um eben jene 30 Cent zu erhöhen. Damit ergibt sich ein Preis von 3,80 Euro pro Essen. Die Gebühr der variablen Essensgutscheine erhöht sich damit auf 4,50 Euro pro Essen.