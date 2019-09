In der jüngsten Sitzung des Ausschusses wurde das Projekt samt Zeitplan nun vorgestellt. Wenn der Gemeinderat in zwei Wochen grünes Licht gibt, soll es in den Osterferien 2020 mit den Bauarbeiten losgehen. Im Gegensatz zur Schulturnhalle, bei der der Zuschuss deutlich geringer als geplant ausgefallen war, habe man hier „die erwartete Höhe“ an Förderung bekommen, so der Kämmerer Eberhard Immel in der Sitzung am Donnerstag. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat der Gemeinde 174 000 Euro bewilligt.