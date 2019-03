Erdmannhausen Das große Chaos ist bislang ausgeblieben

Was sich die Gemeinde vom Landratsamt Ludwigsburg zudem für die Zeit der Baustelle noch gewünscht hatte, war eine Ampel an der Ortseinfahrt aus Richtung Affalterbach kommend. Gerade viele Kinder und Jugendliche sind hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf ihrem Weg von und zur Schule unterwegs. „Durch die Umleitung ist das Verkehrsaufkommen viel höher und wir haben die Sorge, dass das nicht sicher ist“, erklärt Birgit Hannemann. Deshalb soll eine Ampel her. Im Landratsamt sei man dem Vorschlag recht offen gegenüber gestanden, „es soll aber vorher noch eine Verkehrszählung geben“. Die wird wegen der Faschingsferien in dieser Woche erst in der kommenden stattfinden. „Man merkt die Ferien derzeit schon“, findet die Bürgermeisterin. „Nächste Woche geht es wieder los.“

Sollten die Zahlen bei der Verkehrszählung dann „passen“, sollte es also klappen mit der Ampel am Ortseingang. Zumindest für die Zeit der Baustelle. „Wir würden sie auch gerne dann behalten“, betont Birgit Hannemann. „Da habe ich aber leider keine Hoffnung, dass das passiert.“ Bedenken, dass die Sperrung der Affalterbacher Ortsdurchfahrt und die damit verbundene Umleitung durch Erdmannhausen länger dauern könnte, weil sich die Arbeiten verzögern, hat die Bürgermeisterin der Brezelgemeinde übrigens nicht. „Unsere Nachbargemeinde hat ja ein ureigenes Interesse, dass die Baustelle zeitig fertig wird, im Juli ist ja das Affalterbacher Straßenfest.“