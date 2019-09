Erdmannhausen Das Feiern stärkt den Zusammenhalt

Laut Kämmerer Eberhard Immel verlief das Fest dann auch am Samstagabend ohne besondere Vorkommnisse, „es war alles ruhig“. Regen begleitete am Sonntag die Aktiven aus den Vereinen an den Ständen. „Aber der Samstag lief gut“, freute sich Matthias Hiller, Jugendleiter des TTV Erdmannhausen. Der Verein war nach Jahren der Abstinenz wieder mit dabei und fand gegenüber vom Tennis-Club und neben dem Musikverein ein relativ ruhiges Plätzchen. „Unsere Jugendlichen haben prima mitgezogen“, berichtete Hiller.

Junge Besucher umlagerten den Stand des Handels- und Gewerbevereins. Dort bot Rolf Hettich ein Schießen mit Biathlongewehren an. „Es sind 3,5 Kilo schwere Gewehre, wie sie auch eine Laura Dahlmeier benutzt“, erklärte der ehemalige Athlet, der 30 Jahre lang die Biathleten im deutschen Paralympics-Team trainierte. Nur der Abstand zu den Zielscheiben war kleiner: Statt aus einer Entfernung von 50 Metern durften die Gäste am Stand aus etwa zwölf Metern zielen – dafür waren die Scheiben entsprechend verkleinert.

Ins Innere des Rathauses hatte das ­Bücherei-Team um Susanne Leistner und Gabriele Ziegler den Büchereiflohmarkt verlagert. So manche Leseratte wurde bei den preiswerten Restbeständen fündig. Die Spieleerfinder Bernhard Lach und Uwe Rapp stellten sich derweil ihren ­Herausforderern mit ihrem Spiel „Drop it“ unter einem Zelt. Jetzt hoffen alle auf besseres Wetter am Montag, wenn am Abend das Fest bei Live-Musik mit Mike Janipka und der Ian Key Band ausklingt.