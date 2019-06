Erdmannhausen Das Ende des DRK-Ortsvereins scheint besiegelt

Erdmannhausen - Der 27. Juni 2019 wird voraussichtlich in der Historie des Erdmannhäuser DRK-Ortsverbandes eine wichtige Rolle spielen. Denn wenn alles so läuft, wie es sich abzeichnet, wird der Ortsverein, der 1963 gegründet wurde, an diesem Tag aufgelöst. Vorausgesetzt, die Mitglieder stimmen dem Antrag der Vereinsführung zu. Sollten sie das nicht tun, bräuchten sie aber auch noch ein Vorstandsteam – die bisherige Mannschaft um den Vorsitzenden Rudolf Holzwarth und seine Stellvertreterin Bettina Rein tritt nämlich nicht mehr an.