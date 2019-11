Erdmannhausen Blut und Scherben geben Rätsel auf

Was ist passiert? Das fragte sich auch ein Leser dieser Zeitung, der die Redaktion am Sonntagabend informierte – auf seinen Bildern vom Ort des Geschehens ist auch ein Absperrband der Polizei zu sehen. Das liegt am Montagvormittag bereits im Mülleimer am Bahnsteig. Die Polizei hat inzwischen Blutspuren am Boden sowie an den Glasscherben gesichert, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Laut dieser hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe der Fahrplanauskunft am Bahnhof Erdmannhausen beschädigt und sich dabei offensichtlich verletzt.