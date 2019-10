Birgit Hannemann wird nun – da sie nicht befangen ist – im Gemeindewahlausschuss sitzen. So der Gemeinderat bei seiner Sitzung in zwei Wochen zustimmt, wird dann auch der Wahltag auf den 15. März 2020 festgelegt. Bewerbungen können vom 17. Februar an eingehen. Birgit Hannemanns Amtszeit endet dann am 31. Mai 2020.

Acht Jahre zuvor hatte Birgit Hannemann, die damals noch Birgit Flaig hieß, das Amt von ihrem Vorgänger Lutz Schwaigert übernommen, der ihr bei der Wahl im März 2012 knapp unterlegen war. Seine Herausforderin holte sich nach einem turbulenten Wahlkampf 51,12 Prozent der Stimmen. Rund 70 Wähler mehr votierten für einen Neuanfang mit der jungen Kandidatin. Die damals 32-jährige Christdemokratin hatte Wirtschaftspädagogik studiert, danach eine Stelle im Weiterbildungszweig der Tüv Rheinland Gruppe innegehabt. Anschließend übernahm sie die Stelle als persönliche Referentin des Sindelfinger Oberbürgermeisters, bis sie Bürgermeisterin wurde.