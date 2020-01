Erdmannhausen bekommt seinen Dirtpark Der Dirtpark ist in trockenen Tüchern – Baustart im Frühjahr

Nun ist das Ganze in trockenen Tüchern, und der Erdmannhäuser Gemeinderat hat den Auftrag einstimmig für 26 656 Euro an die Firma Turbomatic aus Warstein vergeben. Eine kleine Ehrenrunde drehte man zwischenzeitlich: Kurz vor Weihnachten saßen die Jugendlichen, Vertreter vom Verein Kuja und Verwaltung sowie Planer nochmals zusammen und tüftelten an dem Plan – mit dem Ergebnis, dass nun alle noch zufriedener mit dem Resultat sind. Die „verfeinerte und modifizierte Variante“, so der Kämmerer Eberhard Immel, beinhalte, dass der Starthügel „ein bissle ins Eck geschoben wurde“ und so die so genannten Dirtlines etwas schräg im Gelände liegen. Der Effekt: Die ganze Bahn öffne sich schöner, und das künftige Kinderhaus bekomme einen weiteren Blick ins Gelände, so Immel.