Erdmannhausen Baubeginn für die neue Schulsporthalle

Was lange währt, wird endlich gut: Im dritten Anlauf hat die Gemeindeverwaltung den ersehnten Landeszuschuss für den Bau der neuen Schulsporthalle bekommen. Und so konnte Bürgermeisterin Birgit Hannemann am Mittwochnachmittag, nach einer kurzen Einweisung durch den Baggerführer Sven Mattel, persönlich den ersten Baggerbiss vornehmen. Etwas, das ihr offenkundig Spaß machte und den umstehenden Gemeinderäten, die zunächst etwas Sicherheitsabstand gewahrt hatten, Respekt einflößte. Doch nicht nur ihnen. Auch die Hortkinder der ersten bis vierten Klasse der Astrid-Lindgren-Schule, die zusammen mit ihren Betreuerinnen Susan Wagner und Gabriele Förg gekommen waren, waren schwer beeindruckt. Auf die Frage, ob es ihnen denn gefallen habe, sagten sie: „Ja, vor allem, dass die Bürgermeisterin gebaggert hat!“