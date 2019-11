Erdmannhausen Außenspiegel verletzt Fußgänger

Erdmannhausen - Ein Fußgänger ist am Dienstagmittag bei einem Unfall in der Riedstraße leicht verletzt worden. Der 42-Jähriger war gegen 12.25 Uhr von der Landstraße kommend in Richtung der Ortschaft unterwegs. Dort befindet sich lediglich in eine Richtung ein Gehweg, sodass der Mann dem in Richtung der L1124 fahrenden Verkehr entgegen ging. Ein bislang Unbekannter soll dabei mit seinem rechten Außenspiegel den Arm des Fußgängers erwischt haben. Mutmaßlich handelte es sich dabei um einen blauen VW Passat, der relativ weit rechts gefahren sein muss.