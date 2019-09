Erdmannhausen Ausgesetzte Kampfhühner gefunden

Erdmannhausen - Als Waldbewohner gilt das Huhn nicht – deshalb überraschte es Birgit Thiede-Kranz, als sie an zwei Wochenenden insgesamt acht Hühner in der Nähe des Erdmannhäuser Gemeindewaldes antraf. Die Hundehalterin aus Ludwigsburg geht dort regelmäßig mit ihren beiden Lieblingen Gassi. So war es auch am Sonntag, 22. August, als sie gegen 19 Uhr mit anderen Teilnehmern eines Hundetrainings unterwegs war. „Wir dachten erst, die Hühner wären abgehauen“, erzählt Birgit Thiede-Kranz. Doch als die Suche nach den Besitzern erfolglos verlief, reagierte sie. Mit einer Hundebox und ausgelegtem Köderfutter fing sie einen der beiden Hähne ein, die ihr über den Weg gelaufen waren.