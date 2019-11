Erdmannhausen Auf den Spuren von Ludovike Simanowiz

Beim Simanowiz-Preis handelt es sich um eine „Spätfolge aus dem Jubiläumsjahr 2016“, wie der Kämmerer Eberhard Immel berichtet. Damals feierten die Erdmannhäuser die erste schriftliche Erwähnung ihres Ortes 1200 Jahre zuvor, unter anderem waren im Rahmen des Jubeljahres die Familien Reichenbach/Simanowiz ein Thema. Friedrich Reichenbach, Ludovikes älterer Bruder, war Pfarrer an der Januariuskirche in Erdmannhausen und Johanna, Ludovikes jüngere Schwester, führte ihm dort den Haushalt. Häufig, so heißt es, waren die Eheleute Simanowiz, von Ludwigsburg kommend, in den Sommermonaten mehrere Wochen in der Pfarrei in Erdmannhausen, wo ein Freundeskreis verkehrte, mit dem politisch offen gesprochen werden konnte. Ludovike Simanowiz selbst lebte von 1759 bis 1827 und gilt als bedeutendste Malerin ihre Zeit in Württemberg. Sie fertigte zahlreiche Selbstporträts und Porträts, unter anderem von Friedrich Schiller. Zwar war das Bildnis des großen Dichters 2016 nicht bei der Ausstellung im Erdmannhäuser Rathaus zu sehen – wohl aber unter anderem Simanowiz’ Porträt ihrer Schwester Johanna Reichenbach, der ersten Ehrenbürgerin des Ortes.